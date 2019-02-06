Благодаря содействию Аркадия Мурылева предприниматель избежал лишних расходов на неверно исчисленные страховые взносы

21:00, 06 февраля 2019, ПАИ

14-й арбитражный апелляционный суд поддержал доводы предпринимателя из Великих Лук и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева о том, что сумма страховых взносов для предпринимателей на УСН должна исчисляться налоговыми органами с общей суммы дохода с учетом произведенных расходов, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате бизнес-омбудсмена.

Суд апелляционной инстанции при принятии значимого для предпринимателей страны решения отметил, что Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 27-П разъяснил, что взаимосвязанные положения п. 1 ч. 8 ст.14 Закона № 212-ФЗ и ст. 227 НК РФ в той мере, в какой на их основании решается вопрос о размере дохода, учитываемого для определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим НДФЛ и не производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагают, что для данной цели доход индивидуального предпринимателя, уплачивающего НДФЛ и не производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, в соответствии с установленными НК РФ правилами учета таких расходов для целей исчисления и уплаты НДФЛ. Поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», изложенная Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении № 27-П правовая позиция подлежит применению и в рассматриваемой ситуации.

Таким образом, предприниматели, которые применяют УСН (доходы минус расходы), могут в целях определения размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию за соответствующий расчетный период при определении доходов учитывать также и расходы.

«Благодаря совместным усилиям института уполномоченных и активных предпринимателей по всей России начинает формироваться положительная судебная практика, благодаря которой удается устранить пробелы законодательства в данном вопросе, провоцирующие нарушение прав предпринимателей. Надеемся, что со временем предпринимателям не придется отстаивать свои интересы в суде, а налоговые органы по данному вопросу будет действовать, учитывая многочисленные судебные решения», – отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.