Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре
5 февраля, в 13-ю годовщину кончины архимандрита Иоанна (Крестьянкина), митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов); благочинный церквей города Пскова, протоиерей Андрей Вахрушев; благочинный церквей Псковского района, протоиерей Георгий Быков; братия обители и гости епархии в священном сане.
За богослужением пел мужской хор (регент инок Олег (Гладышев)) и любительский хор Псково-Печерской обители (регент Иван Секретарев).
По окончании литургии была совершена заупокойная лития по приснопоминаемому старцу архимандриту Иоанну.
Перед началом литии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с проповедью.
Также митрополит совершил заупокойную литию у могилы старца в Богом зданных Пещерах обители.