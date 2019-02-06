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Общество

Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре

5 февраля, в 13-ю годовщину кончины архимандрита Иоанна (Крестьянкина), митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов); благочинный церквей города Пскова, протоиерей Андрей Вахрушев; благочинный церквей Псковского района, протоиерей Георгий Быков; братия обители и гости епархии в священном сане.

За богослужением пел мужской хор (регент инок Олег (Гладышев)) и любительский хор Псково-Печерской обители (регент Иван Секретарев).

По окончании литургии была совершена заупокойная лития по приснопоминаемому старцу архимандриту Иоанну.

Перед началом литии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с проповедью.

Также митрополит совершил заупокойную литию у могилы старца в Богом зданных Пещерах обители.

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