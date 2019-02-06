Соблюдать требования миграционного законодательства призывает полиция псковских работодателей

21:29, 06 февраля 2019, ПАИ

За нарушение иностранными гражданами порядка осуществления ими трудовой деятельности предусмотрена административная ответственность по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Административная ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства предусмотрена статьей 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Учитывая тот факт, что последствием незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства является наложение значительных по своей сумме административных штрафов либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, актуальность данной темы не вызывает сомнений», – отметили в ведомстве.

Согласно части 1 статьи 18.15 КоАП РФ, привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 250 тысяч до 800 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ведомстве пояснили, что часть 1 статьи 18.10 КоАП РФ предусматривает ответственность как за отсутствие патента (разрешения на работу), так и за работу вне пределов субъекта, на который выдан патент. Иначе говоря, иностранный гражданин с патентом, выданным в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области (60 регион на лицевой части патента), на территории города Санкт-Петербурга работать не может. Учитывая, что для граждан, прибывших в безвизовом режиме с 1 января 2015 года, патент фактически заменил разрешение на работу, многие работодатели ошибочно полагают, что иностранный гражданин, имеющий патент в Псковской области, может быть командирован в другой регион (так было с разрешениями на работу). «Это не так. Для работы в каждом субъекте Российской Федерации должен быть свой патент», – рассказали в ведомстве.

Законодательство требует также осуществлять трудовую деятельность по должности, специальности или виду трудовой деятельности, указанной в патенте или разрешении на работу. Работодателю следует понимать, что иностранный гражданин с должностью «каменщик», выявленный как работник в заведении общепита, является правонарушителем. Таким образом, залогом исполнения действующего законодательства является максимальное соответствие записей в патенте, трудовом договоре фактически исполняемой работе.

Административная ответственность за нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления компетентных органов о привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности на территории России предусмотрена частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ.