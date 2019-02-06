О правилах регистрации маломерных судов напоминает псковичам ГИМС

22:23, 06 февраля 2019, ПАИ

Центр ГИМС МЧС России по Псковской области напоминает отдельные пункты Правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по старым правилам лодку можно было ставить на учет либо по месту её постоянного нахождения и эксплуатации, либо по месту прописки владельца. Теперь государственная регистрация судов осуществляется органом регистрации (ГИМС) вне зависимости от регистрации по месту жительства или места пребывания физического лица (пункт 5 приказа МЧС России от 24 июня 2016 года № 340).

Срок предоставления государственной услуги со дня приема документов заявителя до получения результата государственной услуги — не более 3 рабочих дней.

При обнаружении в документах заявителя оснований для приостановления предоставления государственной услуги срок предоставления государственной услуги может быть продлен на 30 рабочих дней. «Для снятия судна с учета кроме вашего желания, теперь нужно законное основание», – отметили в ведомстве.

Регламент, перечень документов, любой из которых может служить подтверждением наличия основания для снятия лодки с учёта:

- договор в отношении судна, совершенный в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения судна на момент совершения сделки;

- судебный акт, вступивший в законную силу;

- решение государственного органа о реквизиции судна;

- справка о прекращении гражданства Российской Федерации, выданная на имя собственника судна;

- документ, подтверждающий реорганизацию или ликвидацию юридического лица, являющегося собственником судна;

- документ, подтверждающий гибель, конструктивную гибель судна, пропажу судна без вести, а также утрату судном качества судна в результате перестройки либо любых других изменений.

Если в качестве подтверждающего документа предоставляется договор (купли продажи, мены, дарения и т. д.), то лицо, к которому переходит право собственности на маломерное судно, должно лично присутствовать. Один экземпляр договора остаётся в ГИМС.

В завершении выдается судовой билет с отметкой о снятии с учета и «Свидетельство об исключении маломерного судна из реестра маломерных судов».