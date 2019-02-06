Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты

23:00, 06 февраля 2019, ПАИ

В преддверии Дня российской науки в Псковском филиале академии ФСИН России состоялся круглый стол, организатором которого выступили представители научного кружка «Цивилистика» кафедры гражданско-правовых дисциплин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Обучающиеся вспомнили биографию и основные направления научной деятельности выдающихся российских цивилистов Петра Цитовича, Юрия Гамбарова, Кронида Малышева, Владислава Голевинского, Константина Победоносцева, Василия Якушева и других ученых.

«Кружок гражданского права объединяет курсантов, которым интересны разнообразные вопросы цивилистики. Благодаря единому изучению теоретических вопросов и судебной практики курсанты обсуждают основные проблемы современного законодательства, связанные с применением норм гражданского права. Формы работы кружка всегда разные, начиная от интеллектуальных игр, где курсанты применяют все свои знания для ответа на поставленные вопросы, круглых столов, где происходит обсуждение вопросов цивилистики, и заканчивая правовыми уроками со старшеклассниками в школах», – рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Ольга Михайлова, возглавляющая кружок «Цивилистика».

В вузе отметили, что в этом году кружок «Цивилистика» отметит 15 лет со дня образования. Научная деятельность кружка направлена на участие его членов во всероссийских и международных конференциях, подготовку публикаций не только в сборники проводимых мероприятий, но и в журналы, рекомендованные ВАК Минобрнауки России.

«Быть зачисленным в кружок «Цивилистика» почетно и престижно. Это уникальная возможность проявить свои таланты и подружиться с единомышленниками, а также подготовить себя к дальнейшей научной жизни после окончания Псковского филиала Академии ФСИН России», – сказала курсант Анастасия Ласькова.