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Общество

Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного рунета»

В рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного рунета», которая на территории региона проводится Псковской областной научной библиотекой, общественники и полицейские провели для студентов ПсковГУ урок кибербезопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встречу с учащимися пришли член Общественного совета при областном УМВД Андрей Афанасьев и сотрудник отделения ПДН УМВД России по Псковской области майор полиции Ирина Борисова.

Гости рассказали об опасностях в Сети, напомнили о правилах защиты своих аккаунтов. Говорилось и о том, что не следует вступать в переписку с неизвестными пользователями, которые могут предложить участие в различных сомнительных проектах. Подростки узнали, к примеру, что даже за невинный, на первый взгляд, репост может наступить ответственность в соответствии с законом.

Полицейские и общественники призвали своих слушателей внимательно относиться к контенту, которым они пользуются. «Ведь та или иная картинка может оказаться экстремистским призывом, а пришедшее по электронной почте письмо с заманчивым предложением подзаработать – способно втянуть несовершеннолетнего в распространение наркотиков. А это, в свою очередь, приведет в итоге к самым печальным последствиям», – рассказали в ведомстве.

«Антивирусные программы, выбор паролей, троллинг, фишинг, скримминг – эти и другие понятия обсуждались в ходе общения», – отметили в пресс-службе.

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