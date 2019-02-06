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Общество

Подростков приглашают в ряды волонтерского движения в Острове

Дом детского творчества в Острове приглашает подростков в ряды волонтерского движения, сообщили Псковскому агентству информации в образовательном учреждении.

«Волонтерство - нужное и важное дело! Ведь мы безвозмездно помогаем людям, детям, делаем свою жизнь и жизнь своих друзей ярче, интереснее. Помогать - это значит делать добро, а один добрый поступок, несомненно, влечет за собой множество других добрых дел, занимаясь которыми, мы делаем мир и себя лучше!» - отметили представители Дома детского творчества.

Занятия проходят каждую пятницу с 13:30 до 15:00, их могут посещать ребята в возрасте от 12 до 14 лет.

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