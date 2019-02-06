Жители Острова примут участие в финале Чемпионата школьной баскетбольной лиги

22:45, 06 февраля 2019, ПАИ

Жители Острова примут участие в финале Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», который пройдет 8-9 февраля в спорткомплексе «Олимп» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Отмечается, что в этом году за право войти в двадцатку лучших школьников-баскетболистов борются 17 тысяч 996 команд из 69 регионов России, а также представители Монголии и Киргизии.

В чемпионате Псковской области в сезоне 2018-2019 годов принимали участие 105 команд, в финале встретятся лучшие из них.

8 февраля состоятся соревнования среди девушек из Острова и Великих Лук, Локни и Пскова, а также среди юношей из Острова и Себежа, Новосокольников и Пскова. Во второй день пройдут игры за третье место и финалы среди юношей и девушек. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 19:00.