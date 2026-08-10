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Общество

Директор гимназии рассказала об истории сквера Народовластия в Пскове

Директор гимназии № 29, учитель истории и обществознания Пскова Елена Синёва рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» об одной из точек своей традиционной пробежки – о сквере Народовластия.

  • Директор гимназии рассказала об истории сквера Народовластия в Пскове
    Фото: со страницы директора гимназии № 29 Пскова Елены Синёвой в соцсети «ВКонтакте»
  • Директор гимназии рассказала об истории сквера Народовластия в Пскове
    Фото: со страницы директора гимназии № 29 Пскова Елены Синёвой в соцсети «ВКонтакте»

Елена Синёва отметила, что в этом месте стоит остановиться и узнать его историю. В частности, она напомнила, что в древности в Пскове важные решения принимались всем городом на вече – народном собрании, на котором решались важные вопросы городской жизни. Созывал людей вечевой колокол, звон которого служил сигналом: пора решать вместе.

Однако 13 января 1510 года по приказу великого князя Василия III колокол был снят и увезён в Москву. Для Пскова этот день стал концом вечевой вольницы и началом новой главы: город вошёл в состав единого Русского государства.

Теперь в сквере установлен памятник вечевому колоколу – ажурная композиция по проекту архитектора Владимира Шуляковского, созданная мастерами Псковского кузнечного двора. Её открыли 20 октября 2020 года в честь 25-летия Псковского областного Собрания депутатов.

Елена Синёва отметила, что памятник воздвигнут не в честь имён или даты, а в честь самой сути народной власти – линии преемственности от псковского веча до наших дней, и добавила, что в таких местах скрыты важные исторические вехи, объединяющие жителей региона.

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