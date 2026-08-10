Псковичка принимает участие во всероссийском молодёжном форуме «Машук»

18:38, 10 августа 2026, ПАИ

Представительница Псковской области принимает участие в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук», сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

В эти дни в Пятигорске проходит XVII Всероссийский молодёжный форум «Машук», организованный платформой «Росмолодёжь.Форумы». Масштабное событие объединило более 2 200 молодых профессионалов в сферах педагогики и воспитания из всех регионов России и зарубежных стран. Тема форума в этом году – «Педагог – защитник будущего Отечества». Псковскую область в смене «Взросление» представляет участница направления «Воспитатели» София Дударева.

Смена посвящена поиску ответов на ключевой вопрос «Как мы учим и воспитываем?». В рамках направления «Воспитатели» форум объединил воспитателей, старших воспитателей, методистов дошкольных образовательных организаций, а также студентов педагогических специальностей, планирующих работать в этой сфере.

«Я очень впечатлена тем, что люди относятся ко мне как к равной, несмотря на мои ограничения по здоровью. Более того, они восхищаются мною из-за того, что я успеваю совмещать материнство, активную жизнь и учёбу», – поделилась эмоциями девушка.

София Дударева уже защитила свой социальный проект для получения гранта в рамках конкурса платформы «Росмолодёжь.Гранты», а также планирует принять участие в конкурсе «Новые лица Машука». На форуме «Машук» участники живут в палаточном городке в лесу, участвуют в насыщенной образовательной программе, встречаются с ведущими экспертами страны в сфере образования, а по вечерам собираются у костра в кругу единомышленников. Ключевые темы форума 2026 года – современное развитие педагогики, семейные ценности и межнациональные отношения. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что псковички приняли участие в смене «Родина» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», проходившей с 2 по 6 августа в мастерской управления «Сенеж».