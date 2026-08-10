В Корытовском лесопарке продолжается благоустройство в рамках нацпроекта

18:15, 10 августа 2026, ПАИ

В Корытовском лесопарке в Пскове проводится благоустройство территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты проводят санитарную обрезку и вырубку сухостоя, самосевной поросли и отдельных деревьев, мешающих росту здоровых сосен. Все работы выполняются в соответствии с требованиями пожарной безопасности и правилами проведения работ в парковой зоне и условиях стеснённой застройки.

Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Как отметили в администрации, одна из ключевых задач – повысить удобство территории, в том числе для маломобильных групп населения, при одновременном сохранении природного ландшафта. Существующие прогулочные маршруты после завершения работ станут комфортнее.

Подрядчик на регулярной основе подметает и очищает пешеходные дорожки. Также прорабатывается вопрос уборки территории после проезда строительной техники.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству завершились на общественной территории между домами № 12, 14 и 16 на улице Звёздной и домом № 13 на Сиреневом бульваре в Пскове.