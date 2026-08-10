Останки 46 советских воинов перезахоронили в Невельском районе

18:00, 10 августа 2026, ПАИ

Международная молодёжная «Вахта Памяти» «Невельский фронт – 2026. Единство. Память. Победа!» завершилась в деревне Турки-Перевоз Невельского района. В последний день работы поисковиков состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 46 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной газете «Невельский вестник».

В этом году география участников вахты расширилась: поисковые работы на территории Плисской волости вели делегации из многих регионов России, а также гости из Белоруссии, Латвии и Казахстана. Местом проведения экспедиции стали участки ожесточенных боёв Невельской наступательной операции, проходившей в октябре 1943 года. В ходе поисковых работ удалось установить личность одного из погибших бойцов – им оказался Закир Гарипов.

На церемонии прощания присутствовали представители региональной и муниципальной власти, поисковых отрядов, духовенства, а также гости из Белоруссии и Казахстана.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и глава Невельского муниципального округа Олег Майоров отметили важность увековечения памяти защитников Отечества и значимость поисковой работы для восстановления исторической справедливости. Руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Дмитрий Иванов рассказал о проделанной работе и судьбах найденных солдат.

К собравшимся также обратились заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов и представитель Казахстана Жанна Саркулова. Они подчеркнули, что подвиг советских воинов объединяет народы и не имеет срока давности.

Настоятель храма Иоанна Предтечи иерей Дмитрий Гильмияров совершил заупокойную литию по воинам, после чего состоялась церемония захоронения. Участники возложили венки и цветы к месту последнего упокоения защитников Родины.

Организаторы вахты подчеркнули, что поисковое движение сегодня – это масштабная гражданско-патриотическая деятельность, направленная на воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти.