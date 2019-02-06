Глава Островского района высказался за решительные меры к подрядчикам, ответственным за уборку улиц от снега

21:43, 06 февраля 2019, ПАИ

Во время рабочего совещания глава Островского района Дмитрий Быстров акцентировал внимание на качестве содержания дорожной сети в зимний период, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

По словам главы муниципалитета, если после снегопадов с центральных улиц Острова снег ещё убирается, то проезды к домам и социальным учреждениям не всегда находятся в зоне внимания очистительной техники.

Особую тревогу, по его мнению, вызывает микрорайон Остров-2, район школы № 3, дворовые территории по улицам Клавы Назаровой, Комсомольская, Шевченко и Володарского. На этих и других улицах не расчищена даже проезжая часть - машины с трудом едут по глубокой снежно-ледяной колее.

«На скользкие тротуары, пешеходные дорожки и труднопроходимые ледяные надолбы обращают внимания и жители города, выражая справедливые возмущения в своих обращениях в органы местного самоуправления и социальных сетях», – отметили в администрации.

В связи с этим, глава района поручил профильному комитету принять решительные меры к подрядчикам, ответственным за уборку улиц от снега и льда, с тем чтобы они выполняли свою работу более ответственно и профессионально, приняли оперативные меры по выправлению ситуации в лучшую сторону и приведению территории города в нормативное состояние.

«Плохо убранные улицы - это не только трудности для владельцев автомобилей и сложности с нормальным функционированием городского транспорта и оперативных служб. Это ещё и травмы, которые получают пешеходы, а среди них много детей», - подчеркнул Дмитрий Быстров.