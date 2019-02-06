В псковской библиотеке «Родник» прошло мероприятие, посвященное творчеству Михаила Пришвина

22:43, 06 февраля 2019, ПАИ

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева в Пскове приняла участие в межрегиональной акции «Почитаем вместе книги Михаила Пришвина о природе России», приуроченной к дню рождения писателя. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в мероприятии приняли участие школьники.

«Ученикам второго класса средней школы №12 нужно было разгадать кроссворд «Загадки о животных», чтобы определить имя писателя, о котором пойдет речь на встрече. Затем школьники познакомились с биографией Михаила Михайловича, узнали, почему он стал писать о природе, как создавались его рассказы для детей, в которых описываются занимательные истории о встречах автора с разными животными», - рассказали в учреждении.

Затем вместе с учениками сотрудники библиотеки обсудили рассказы «Ребята и утята» и «Еж», а также поговорили о природе и бережном отношении к животным.