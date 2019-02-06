Более 6 тысяч детей получили адресную помощь от Псковского детского фонда в 2018 году
За 12 месяцев 2018 года Псковское областное отделение Российского детского фонда оказало адресную помощь 6 тысячам 367 детям из нуждающихся семей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда.
|
Программы Псковского областного отделения Российского детского фонда
|
Средства, израсходованные на программы (тыс. рублей)
|
«Тёплый дом»
|
4 528,8
|
«Экстренная социальная помощь»
|
1 740,2
|
«Одаренные дети»
|
164,5
|
«Студент-сирота»
|
6 400,3
|
«Дети-инвалиды»
|
2 256,2
|
проект: «Мяч дружбы»
|
5 401,5
|
проект: «Калейдоскоп добрых дел»
|
852,5
|
проект «Обучение без ограничений»
|
51,0
|
проект «Лучший подарок для мамы»
|
81,0
|
проект «За любовь и верность»
|
72,0
|
проект «Новогодняя сказка»
|
100,0
|
ИТОГО:
|
21 648,0
154 раза за 2018 год фонд оказывал различная помощь: мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) детским учреждениям области (школам-интернатам, социальным приютам, детским домам и тому подобное.
2 тысячи 546 малообеспеченных семьи области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 5 млн 19 тыс. 700 рублей.
Работники и волонтеры фонда за 12 месяцев 2018 года организовали детских мероприятий, праздников, выставок, спектаклей и экскурсий для 4 тысяч 326 детей.
|
Привлеченные ресурсы
|
28 906,6
тыс. рублей
|
Израсходованные ресурсы
|
22 299,2
тыс. рублей
|
благотворительные пожертвования
и проекты
|
28 146,3
|
в том числе
|
благотворительная
деятельность по программам и проектам
|
21 648,0
|
Благотворительная помощь ООО
«ПСКОВ-ПОЛИМЕР»
|
760,3
|
содержание аппарата управления и отчисления в
социальные фонды
|
651,2