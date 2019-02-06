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Общество

Более 6 тысяч детей получили адресную помощь от Псковского детского фонда в 2018 году

За 12 месяцев 2018 года Псковское областное отделение Российского детского фонда оказало адресную помощь 6 тысячам 367 детям из нуждающихся семей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда.

Программы Псковского областного отделения Российского детского фонда

Средства, израсходованные на программы (тыс. рублей)

«Тёплый дом»

4 528,8

«Экстренная социальная помощь»

1 740,2

«Одаренные дети»

164,5

«Студент-сирота»

6 400,3

«Дети-инвалиды»

2 256,2

проект: «Мяч дружбы»

5 401,5

проект: «Калейдоскоп добрых дел»

852,5

проект «Обучение без ограничений»

51,0

проект «Лучший подарок для мамы»

81,0

проект «За любовь и верность»

72,0

проект «Новогодняя сказка»

100,0

ИТОГО:

21 648,0

154 раза за 2018 год фонд оказывал различная помощь: мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) детским учреждениям области (школам-интернатам, социальным приютам, детским домам и тому подобное.

2 тысячи 546 малообеспеченных семьи области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 5 млн 19 тыс. 700 рублей.

Работники и волонтеры фонда за 12 месяцев 2018 года организовали детских мероприятий, праздников, выставок, спектаклей и экскурсий для 4 тысяч 326 детей.

Привлеченные ресурсы

28 906,6

тыс. рублей

 Израсходованные ресурсы

22 299,2

тыс. рублей

  

благотворительные пожертвования

и проекты

28 146,3

в том числе

благотворительная

деятельность по программам и проектам

21 648,0

  

Благотворительная помощь ООО

«ПСКОВ-ПОЛИМЕР»

760,3

  

содержание аппарата управления и отчисления в

социальные фонды

651,2

  
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