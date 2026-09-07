Переменная облачность и до +20 градусов ожидаются сегодня в Псковской области

07:40, 07 сентября 2026, ПАИ

Переменная облачность и до плюс 20 градусов ожидается сегодня на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров в регионе днём покажут от +15 до +20 градусов. В областном центре, по данным синоптиков, воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.