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Тит Листопадник наступил по народному календарю

7 сентября по народному календарю отмечается Тит Листопадник. В этот день православная церковь вспоминает святого Тита — апостола от семидесяти, ученика святого Павла, родившегося на острове Крит в семье язычников, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Согласно преданию, в 49 году Тит уже сопровождал Павла и Варнаву на Иерусалимский собор, а позже был поставлен Павлом епископом на Крите, где и оставался до своей смерти в 107 году.

На Руси на Тита наступали дни сильного листопада, и крестьяне отправлялись в лес по грибы. В народе говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Сельские мастера старались сплести к этому дню побольше кузовков и корзинок. На столах появлялись жареные со сметаной грибы, грибные пироги и супы. Хотя грибные кушанья не считались сытными — про них говорили «гриб да огурец в животе не жилец», — они были любимы и часто выручали крестьян.

В народе сложили множество поговорок о грибах и грибной охоте: «Назвавшись груздем, полезай в кузов!», «Кто раньше встаёт, тот грибов наберёт, а сонливый да ленивый идут после за крапивой», «Бояться волков — быть без грибков». По урожаю грибов судили о том, какой будет зима: если грибов в лесах много — это предвещало долгие холода.

Однако сбором и заготовкой грибов дела в этот день не ограничивались. Хозяева приступали к молотьбе зерна, приговаривая: «Грибы грибами, а молотьба за плечами».

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