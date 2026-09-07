Памятные мероприятия в честь Дня жертв блокады пройдут в Дедовичах

08:00, 07 сентября 2026, ПАИ

Памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв блокады Ленинграда, пройдут 8 сентября в Музее партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

В этот день исполняется 85 лет со дня, когда 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. С 11:00 в музее начнутся тематические экскурсии «Память сильнее времени». Посетителям расскажут о первых днях и месяцах блокады осени 1941 года. Дополнят повествование фото- и видеоматериалы, а также фрагменты воспоминаний очевидцев.

Для школьников в 13:00 запланировано мероприятие «Дневники блокадного Ленинграда» из цикла «Разговоры о важном». Вход на все мероприятия свободный. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (81136) 9-38-72.

Музей партизанской славы в Дедовичах является филиалом Санкт-Петербургского мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Сотрудники музея на регулярной основе проводят межрегиональные конференции с привлечением молодёжи и исторического сообщества из других регионов. За первый год музей приобрёл широкую известность. Только за 2025 год его посетили пять тысяч человек из разных регионов России, а также гости из Белоруссии и Италии.