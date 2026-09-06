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Общество

Глава Минтранса РФ заявил о сокращении сроков действия планов «Ковёр» в аэропортах

Периоды введения плана «Ковёр» в российских аэропортах в последнее время стали короче благодаря слаженной работе Росавиации, Минобороны и других профильных структур. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Фото: ПАИ

Комментируя угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации, Никитин отметил, что подобные заявления звучат не впервые, и добавил, что при наличии риска для безопасности полётов вводится план «Ковёр», однако в последнее время сроки его действия значительно сократились. Это стало результатом совместной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны и другими специальными ведомствами, а также наращивания возможностей противодействия беспилотникам в зонах аэропортов.

Министр также подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся непрерывно и у ведомства есть понимание дальнейших действий, безопасность пассажиров остаётся безусловным приоритетом, а российские транспортные объекты имеют надёжную защиту.

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