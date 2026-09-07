Международный день чистого воздуха отмечается 7 сентября

07:20, 07 сентября 2026, ПАИ

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. Памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2019 года и впервые была проведена в 2020 году, пишет calend.ru.

Загрязнение атмосферы давно вошло в число глобальных проблем современности, напоминая об обратной стороне человеческой деятельности и прогресса. По оценкам Организации Объединённых Наций, 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязнённого воздуха, что приводит к преждевременной смерти 6,5 млн человек в год.

Учёные-медики подтверждают, что до трети смертей от инсульта, хронических респираторных заболеваний, рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены именно состоянием атмосферы.

Основной призыв ООН направлен на привлечение внимания всех государств мира к проблеме и сокращение вредных выбросов предприятий и транспорта. Комплексный подход и объединение усилий правительств всех стран, по мнению организации, способны дать действенные результаты в борьбе за оздоровление атмосферы Земли.