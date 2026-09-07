Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день чистого воздуха отмечается 7 сентября

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. Памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2019 года и впервые была проведена в 2020 году, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Загрязнение атмосферы давно вошло в число глобальных проблем современности, напоминая об обратной стороне человеческой деятельности и прогресса. По оценкам Организации Объединённых Наций, 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязнённого воздуха, что приводит к преждевременной смерти 6,5 млн человек в год.

Учёные-медики подтверждают, что до трети смертей от инсульта, хронических респираторных заболеваний, рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены именно состоянием атмосферы.

Основной призыв ООН направлен на привлечение внимания всех государств мира к проблеме и сокращение вредных выбросов предприятий и транспорта. Комплексный подход и объединение усилий правительств всех стран, по мнению организации, способны дать действенные результаты в борьбе за оздоровление атмосферы Земли.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Единую систему оплаты труда врачей разработают в России к концу 2026 года
07 сентября 2026

В МЧС напомнили туристам о необходимости регистрации маршрутов
07 сентября 2026

Памятные мероприятия в честь Дня жертв блокады пройдут в Дедовичах
07 сентября 2026

Переменная облачность и до +20 градусов ожидаются сегодня в Псковской области
07 сентября 2026

Международный день чистого воздуха отмечается 7 сентября
07 сентября 2026

Тит Листопадник наступил по народному календарю
06 сентября 2026

Глава Минтранса РФ заявил о сокращении сроков действия планов «Ковёр» в аэропортах
06 сентября 2026

Эксперт назвал случаи, когда досрочное погашение ипотеки не принесёт выгоды

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...