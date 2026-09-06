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Общество

Эксперт назвал категории россиян, имеющих право на две пенсии одновременно

Большинство граждан получают только одну пенсию по выбору, однако для некоторых категорий закон делает исключение, позволяя объединять сразу две выплаты. Такое право есть у военных пенсионеров, космонавтов, инвалидов боевых действий и членов семей погибших добровольцев. Об этом сообщает информагентство «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Фото: ПАИ

Конкретный набор выплат зависит не только от статуса человека, но и от вида полагающихся ему пенсий. Граждане с инвалидностью из-за военной травмы могут одновременно претендовать на государственную пенсию по инвалидности и на страховую пенсию по старости. Аналогичные привилегии имеют ветераны Великой Отечественной войны с любой группой инвалидности, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, а также граждане, пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС.

Для бывших военнослужащих предусмотрены особые условия: им могут назначить вторую пенсию – страховую по старости – в Социальном фонде, но только при наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов, накопленных после увольнения. При этом вторая пенсия назначается без фиксированной выплаты, а гражданские периоды работы не должны учитываться при расчёте основной ведомственной пенсии.

Право на две пенсии не означает автоматического назначения: для получения выплаты необходимо отдельно подтвердить возраст, стаж или особый статус. Военные пенсии оформляются в ведомствах, страховые – в Социальном фонде, МФЦ или онлайн. Эксперт советует перед подачей заявления проверить данные на лицевом счёте в СФР и уточнить возможность получения второй пенсии сразу в обоих ведомствах.

Кроме того, отдельные члены семей погибших военнослужащих и некоторые дети-инвалиды могут получать две выплаты одновременно, если это не две пенсии по потере кормильца.

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