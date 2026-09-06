Эксперт назвал категории россиян, имеющих право на две пенсии одновременно

22:45, 06 сентября 2026, ПАИ

Большинство граждан получают только одну пенсию по выбору, однако для некоторых категорий закон делает исключение, позволяя объединять сразу две выплаты. Такое право есть у военных пенсионеров, космонавтов, инвалидов боевых действий и членов семей погибших добровольцев. Об этом сообщает информагентство «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Конкретный набор выплат зависит не только от статуса человека, но и от вида полагающихся ему пенсий. Граждане с инвалидностью из-за военной травмы могут одновременно претендовать на государственную пенсию по инвалидности и на страховую пенсию по старости. Аналогичные привилегии имеют ветераны Великой Отечественной войны с любой группой инвалидности, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, а также граждане, пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС.

Для бывших военнослужащих предусмотрены особые условия: им могут назначить вторую пенсию – страховую по старости – в Социальном фонде, но только при наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов, накопленных после увольнения. При этом вторая пенсия назначается без фиксированной выплаты, а гражданские периоды работы не должны учитываться при расчёте основной ведомственной пенсии.

Право на две пенсии не означает автоматического назначения: для получения выплаты необходимо отдельно подтвердить возраст, стаж или особый статус. Военные пенсии оформляются в ведомствах, страховые – в Социальном фонде, МФЦ или онлайн. Эксперт советует перед подачей заявления проверить данные на лицевом счёте в СФР и уточнить возможность получения второй пенсии сразу в обоих ведомствах.

Кроме того, отдельные члены семей погибших военнослужащих и некоторые дети-инвалиды могут получать две выплаты одновременно, если это не две пенсии по потере кормильца.