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Борис Елкин рассказал об истории Двора Постникова

Глава Пскова Борис Елкин опубликовал историческую справку о Дворе Постникова – памятнике архитектуры XVII века – в своём канале в MAX.

Фото: ПАИ

«Двор Постникова в Пскове – памятник с богатой историей. Точной даты постройки нет, но исследователи считают, что здания возвели в XVII веке по заказу богатого купца Василия Постникова», – написал он.

В начале XVIII века палаты перешли к псковскому бургомистру Василию Постникову. При Петре I здесь разместили ордонансгауз, а во время Северной войны в здании находился штаб Б. П. Шереметьева. Сам Пётр I, по мнению краеведов, бывал в этих стенах.

В 1784 году здание продали банковской конторе, где работал будущий путешественник Николай Резанов. С 1804 года дом служил для нужд армии, а некоторое время – как тюрьма, из-за чего получил прозвище «Мешок», давшее название улице Мешковской.

В годы Великой Отечественной войны палаты серьёзно пострадали: в 1944 году снаряд разрушил ворота и ограду. Капитальный ремонт в 1948–1951 годах сильно изменил облик зданий. В 2016–2020 годах прошла масштабная реставрация.

«Сегодня Двор Постникова – это музейный комплекс с выставками, экскурсиями и интерактивными программами. Так история, начавшаяся в XVII веке, продолжает жить, открывая новые страницы для каждого гостя», – заключил Борис Елкин.

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