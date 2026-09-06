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Общество

Эксперт назвал случаи, когда досрочное погашение ипотеки не принесёт выгоды

Досрочное закрытие ипотечного кредита часто рассматривается как способ сэкономить на процентах, однако в ряде ситуаций это решение может оказаться финансово неоправданным. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на директора по аналитике Инго Банка Василия Кутьина.

Фото: ПАИ

В первую очередь эксперт советует не вносить дополнительные платежи в последние два-три года срока кредита. На этом этапе основная часть ежемесячного взноса идёт на погашение основного долга, и досрочная выплата почти не влияет на общую переплату. Также не имеет смысла гасить ипотеку, если свободные деньги можно разместить на вкладе под более высокий процент, чем ставка по кредиту, – в этом случае доход от депозита превысит экономию на процентах и средства при этом останутся доступными.

Третья ситуация – наличие других долгов с более высокой процентной ставкой. Кредитные карты, потребительские займы и прочие обязательства с дорогим обслуживанием следует погашать в первую очередь. Не стоит торопиться с досрочным погашением и при отсутствии финансовой подушки безопасности: в случае непредвиденных обстоятельств придётся брать новый заём уже с более высокой ставкой.

Кроме того, отказ от досрочного погашения оправдан, если в ближайшее время планируются крупные траты на товары и услуги, которые дорожают быстрее инфляции, – на автомобили, бытовую технику, ремонт, образование или медицину.

Наконец, эксперт напоминает, что при льготных ставках (например, при семейной ипотеке под 6–8 %) экономия от досрочного погашения изначально ниже, чем при рыночных условиях, и это легко подтверждается простыми арифметическими расчётами.

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