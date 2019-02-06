Богослужение в день памяти Ксении Петербургской прошло в Пскове

22:54, 06 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 6 февраля, в храме Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища), для которого день памяти святой блаженной Ксении Петербургской является одним из престольных, была совершена божественная литургия и праздничный молебен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужение в храме возглавил настоятель, благочинный церквей города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев. Ему сослужил клирик храма архимандрит Елевферий (Попов). С престольным праздником богомольцев поздравил архимандрит Елевферий.

По окончании литургии был совершен праздничный молебен, в завершение которого были провозглашены многолетия святейшему патриарху Кириллу, митрополиту Тихону, «богохранимой державе Российской, властям, воинству и народу ея», настоятелю храма с прихожанами и всем православным христианам, совершающим торжество этого дня.

Также отец Андрей сугубо поздравил всех именинниц с днем памяти их небесной покровительницы и пожелал им «помощи Божией на многая и благая лета».