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Общество

Более 4300 объектов ЖКХ в России модернизировали при участии Фонда развития территорий

Более 4,3 тысячи объектов жилищно-коммунального хозяйства по всей России, в том числе в воссоединённых регионах, модернизировали при участии Фонда развития территорий.

Фото: ПАИ

Благодаря такой работе последовательно решаются накопившиеся проблемы в сфере ЖКХ, что позволяет повысить качество коммунальных услуг для граждан, сообщил заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета ФРТ Марат Хуснуллин.

Обновление систем ЖКХ ведётся с помощью различных механизмов. Так, по трём программам модернизации ЖКХ с привлечением льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния и федерального бюджета введено порядка 2,9 тысячи объектов, включая более 4,7 тысячи километров инженерных сетей. В рамках механизмов инфраструктурных кредитов модернизировано 644 объекта.

«Строительный комплекс, который отметил своё 70-летие, представлен многомиллионным коллективом, включающим министерства и ведомства, федеральных заказчиков, институты развития, региональные команды и непосредственно специалистов рабочих профессий. Все вместе мы решаем широкий спектр задач по созданию комфортных условий проживания людей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», – отметил Марат Хуснуллин.

Так, одно из приоритетных направлений в деятельности Фонда развития территорий – модернизация коммунальной инфраструктуры. Благодаря комплексному подходу и использованию различных механизмов по всей стране обновлены более 7,7 тысячи километров коммунальных сетей. Это и котельные, и очистные сооружения, и водопроводные станции – вся инфраструктура, от которой зависит повседневный комфорт жизни.

По словам заместителя председателя Правительства РФ, внимание ФРТ сконцентрировано и на восстановлении воссоединённых регионов – из общего объёма проделанной работы с 2022 года там обновлено 800 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 830 километров инженерных сетей.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин в свою очередь подчеркнул, что главная задача фонда – содействие социально-экономическому развитию регионов и росту благосостояния граждан. Для этого создаются все необходимые условия и оказывается всесторонняя поддержка в реализации инфраструктурных и жилищных проектов.

С 2019 года расселено более 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, где проживали более одного миллиона человек. Благодаря федеральным и региональным механизмам восстановлены права 262 тысяч обманутых дольщиков, при участии ФРТ построено более 5,3 миллиона квадратных метров жилья для пострадавших граждан. Завершено более тысячи объектов и мероприятий с привлечением инфраструктурных кредитов – это школы, детские сады, дороги и многое другое, что непосредственно влияет на качество жизни.

«Комплексный подход, заложенный в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», позволяет системно решать актуальные задачи, стоящие перед строительной отраслью, и повышать уровень качества жизни», – заключил он.

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Более 4300 объектов ЖКХ в России модернизировали при участии Фонда развития территорий

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