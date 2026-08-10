Что в бутылке: эксперт рассказал откуда берётся минеральная вода

16:11, 10 августа 2026, ПАИ

Откуда берётся минеральная вода и каков её процесс производства, рассказал директор компании «Водаком» Андрей Петров в эфире программы «Бизнес ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 августа.

Минеральную воду добывают из скважины глубиной 395 метров. Воду поднимают по трубе из нержавеющей стали, отметил он.

«Но существуют ограничения по объёму добычи воды, иначе изменится состав. У лечебно-столовой минеральной воды состав должен быть неизменным», – пояснил гость студии.

По его словам, на производстве удаляют только сероводород. Затем воду газируют – без углекислого газа напиток не будет храниться.