Тонометры россиян проверит Росстандарт 11 февраля

20:34, 06 февраля 2019, ПАИ

Россияне смогут бесплатно проверить исправность тонометров для измерения артериального давления, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Отмечается, что акция Росстандарта пройдет 11 февраля во Всемирный день больного во всех федеральных округах при участии центров стандартизации.

Исправность этих приборов имеет важное значение при выявлении на ранних стадиях заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые, по данным Росстата, являются основной причиной смертности в России. В ходе акции специалисты не только выявят погрешность тонометра, но расскажут способ ее устранения.