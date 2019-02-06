Владимир Путин предложил двигаться в направлении электронной продажи лекарств

22:10, 06 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 6 февраля, президент России Владимир Путин в ходе выступления на 11-м форуме «Деловой России» в Москве отметил, что Минздрав осторожен в вопросах электронной торговли медицинскими препаратами, пишет газета «Известия».

По мнению российского лидера, для развития в этом направлении необходимо наладить контроль и исключить случаи фальсификации препаратов.

«Сегодня Минздрав с некоторой осторожностью подходит к вопросу электронного распространения рецептурных препаратов. В силу того, что пока не определен контроль за его режимом. Для того чтобы быть уверенным, что не будет никаких фальсификаций, не будет никакого жульничества, нужно наладить соответствующий электронный оборот информации между лечебным заведением, врачом и аптекой. Пока такой системы нет», — приводит его слова издание.