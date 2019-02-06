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Общество

Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»

Великолучанин и член #Команды2018 Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в проекте «Первого канала» «Давай поженимся». Эфир программы состоялся сегодня, 6 февраля.

Андрея Бегмурадова выбрала 35-летняя москвичка Ксения, которая до недавнего времени работала старшим следователем по уголовным делам в МВД, а сейчас получает лицензию адвоката. 

Напомним, Андрей Бегмурадов является организатором Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области и руководителем военно-патриотического спортивного клуба «Шторм».

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