Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»

22:41, 06 февраля 2019, ПАИ

Великолучанин и член #Команды2018 Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в проекте «Первого канала» «Давай поженимся». Эфир программы состоялся сегодня, 6 февраля.

Андрея Бегмурадова выбрала 35-летняя москвичка Ксения, которая до недавнего времени работала старшим следователем по уголовным делам в МВД, а сейчас получает лицензию адвоката.

Напомним, Андрей Бегмурадов является организатором Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области и руководителем военно-патриотического спортивного клуба «Шторм».