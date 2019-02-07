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Общество

День российского бизнес-образования отмечается 7 февраля

День российского бизнес-образования отмечается сегодня, 7 февраля, пишет портал calend.ru. Этот праздник начали отмечать с 2017 года, инициатором которого выступила Русская Школа Управления – она стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.

Дата выбрана не случайно, поскольку февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее.

Бизнес-образование сегодня – это не набор академических знаний, а практическое повышение компетенций руководителей и «прокачивание» умений и навыков оптимальной работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной и корпоративной эффективности. Еще результатом хорошего бизнес-образования является умение самообразовываться и находить, осваивать и применять необходимые знания всю жизнь.

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