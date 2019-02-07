Россияне стали чаще оплачивать покупки смартфоном

08:57, 07 февраля 2019, ПАИ

Россияне стали чаще использовать в магазинах смартфоны, позволяющие оплачивать покупки бесконтактным способом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Альфа-банком совместно с объединенной компанией «Связной»–«Евросеть», пишет газета «Известия».

В прошлом году количество подобных транзакций по сравнению с 2017 годом увеличилось в пять раз и составило около 133 млн. В 2018 году жители России приобрели 11 млн телефонов с подобной функцией, потратив на них 304 млрд рублей.

Интерес населения к оплате смартфонами продолжится и в этом году, полагают специалисты. По словам экспертов, массовое внедрение гаджетов упрощает процесс покупки и делает его более безопасным. Однако оно способно привести к обесцениванию банковских карт. Кроме того, граждане начинают совершать необдуманные траты.