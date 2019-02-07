0
09:49
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
09:20
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
23:00
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
22:41
Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»
22:16
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
22:01
Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного рунета»
20:44
Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре
Еще новости
Общество

В вузах Псковской области стартует месяц «Экодворов»

Студентов Псковской области приглашают в феврале провести в своих вузах праздники «Экодвор», направленные на внедрение раздельного сбора мусора и развитие культуры грамотного обращения с отходами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения «ЭКА».

Акция проводится в рамках всероссийского конкурса «Экодвор Party» и студенческого экоквеста «Разделяй с нами» и продлится до 25 февраля 2019 года. Шесть команд-призеров ждут полезные экопризы, а команду-победителя - участие в общероссийском слете Ассоциации зеленых вузов в Москве в марте 2019 года.

Для участия в акции студенческим командам необходимо:

- зарегистрироваться на сайте www.рсо.вузэкоквест.рф;

- изучить методические материалы по организации праздника;

- организовать и провести «Экодвор» в своем вузе;

- рассказать о результатах праздника в соцсетях с хэштегом #экодворparty и направить отчет организаторам до 25 февраля 2019 года.

Праздник «Экодвор» включает мобильный пункт приема вторсырья (бумага, стекло, металл, пластик и т. д.) для отправки во вторичную переработку, а также увлекательные интерактивные задания, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение образования мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.

«Цель нашей акции - привлечь внимание молодежи к «мусорной» проблеме и вдохновить их сдавать вторсырье в переработку. Мы надеемся, что, организовав праздник «Экодвор», студенты захотят пойти дальше и внедрят сбор вторсырья в своих вузах на постоянной основе. В этом им поможет общероссийский квест «Разделяй с нами», - отметил председатель Ассоциации зеленых вузов России Андрей Руднев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
07 февраля 2019
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
07 февраля 2019
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
06 февраля 2019
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»
06 февраля 2019
Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
06 февраля 2019
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного рунета»
06 февраля 2019
Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного рунета»
Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре
06 февраля 2019
Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре
Александр Братчиков: Снег убирается в усиленном режиме
06 февраля 2019
Александр Братчиков: Снег убирается в усиленном режиме 3

Идет загрузка...