В вузах Псковской области стартует месяц «Экодворов»

09:07, 07 февраля 2019, ПАИ

Студентов Псковской области приглашают в феврале провести в своих вузах праздники «Экодвор», направленные на внедрение раздельного сбора мусора и развитие культуры грамотного обращения с отходами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения «ЭКА».

Акция проводится в рамках всероссийского конкурса «Экодвор Party» и студенческого экоквеста «Разделяй с нами» и продлится до 25 февраля 2019 года. Шесть команд-призеров ждут полезные экопризы, а команду-победителя - участие в общероссийском слете Ассоциации зеленых вузов в Москве в марте 2019 года.

Для участия в акции студенческим командам необходимо:

- зарегистрироваться на сайте www.рсо.вузэкоквест.рф ;

- изучить методические материалы по организации праздника;

- организовать и провести «Экодвор» в своем вузе;

- рассказать о результатах праздника в соцсетях с хэштегом #экодворparty и направить отчет организаторам до 25 февраля 2019 года.

Праздник «Экодвор» включает мобильный пункт приема вторсырья (бумага, стекло, металл, пластик и т. д.) для отправки во вторичную переработку, а также увлекательные интерактивные задания, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение образования мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.

«Цель нашей акции - привлечь внимание молодежи к «мусорной» проблеме и вдохновить их сдавать вторсырье в переработку. Мы надеемся, что, организовав праздник «Экодвор», студенты захотят пойти дальше и внедрят сбор вторсырья в своих вузах на постоянной основе. В этом им поможет общероссийский квест «Разделяй с нами», - отметил председатель Ассоциации зеленых вузов России Андрей Руднев.