Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи

09:20, 07 февраля 2019, ПАИ

Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», гостевой дом для пар расположен в шаговой доступности от озера, «где живут самые красивые лебеди».

«Легенды гласят, что лебеди погибают в разлуке. Белокрылые птицы – оживший символ счастья для двоих влюбленных, знак чистой, нежной и долгой привязанности, которая преодолевает все препятствия на жизненном пути. Приглашаем вас провести романтические выходные в Изборске! Для вас подготовлен приятный сюрприз! Насладитесь пейзажем заснеженной древней крепости, покормите лебедей, слепите снеговика, а после прогулки на свежем воздухе приходите в музейное кафе погреться у русской печи и отведать самых вкусных блинов», - говорится в приглашении.

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