0
09:49
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
09:20
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
23:00
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
22:41
Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»
22:16
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
22:01
Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного рунета»
20:44
Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре
Еще новости
Общество

Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи

Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», гостевой дом для пар расположен в шаговой доступности от озера, «где живут самые красивые лебеди».

«Легенды гласят, что лебеди погибают в разлуке. Белокрылые птицы – оживший символ счастья для двоих влюбленных, знак чистой, нежной и долгой привязанности, которая преодолевает все препятствия на жизненном пути. Приглашаем вас  провести романтические выходные в Изборске! Для вас подготовлен приятный сюрприз! Насладитесь пейзажем заснеженной древней крепости, покормите лебедей, слепите снеговика, а после прогулки на свежем воздухе приходите в музейное кафе погреться у русской печи и отведать самых вкусных блинов», - говорится в приглашении.

Бронирование номеров – 8 (81148) 96-612

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
07 февраля 2019
Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
07 февраля 2019
Провести романтические выходные в Изборске могут псковичи
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
06 февраля 2019
Круглый стол «Российские ученые цивилисты» провели псковские курсанты
Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»
06 февраля 2019
Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся»
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
06 февраля 2019
Совет по правам человека при президенте РФ возьмет на контроль дело псковской журналистки
Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного рунета»
06 февраля 2019
Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного рунета»
Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре
06 февраля 2019
Память архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили в Псково-Печерском монастыре
Александр Братчиков: Снег убирается в усиленном режиме
06 февраля 2019
Александр Братчиков: Снег убирается в усиленном режиме 3

Идет загрузка...