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Общество

18 раз выезжали псковские спасатели на ДТП с 31 января по 6 февраля

С 31 января по 6 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека, пострадали - 15. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период был деблокирован один пострадавший и один погибший, доврачебная помощь пострадавшим не оказывалась.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов, и тушение автомобиля не производилась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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