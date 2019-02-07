Pre-party пройдёт в псковском кафе «Вкус и Цвет» 8 февраля

09:49, 07 февраля 2019, ПАИ

Pre-party состоится в псковском кафе «Вкус и Цвет» в пятницу, 8 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в кафе.

«В предверии выходных стоит задуматься над тем, как снять стресс после напряженной рабочей недели, - отметили в кафе. Именно для этого каждую пятницу в псковском кафе «Вкус и Цвет» можно и нужно начинать свой отдых. «Pre-party - это вечеринки, где можно вкусно поесть, пообщаться, послушать стильную музыку и выпить то, что посоветует харизматичный бармен под музыкальные сеты ди-джеев».

Начало - в 20:30.

Кафе «Вкус и цвет» расположено в Пскове на Октябрьском проспекте, 20. Телефон: 66-35-39.