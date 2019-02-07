Останки сержанта из Курска, без вести пропавшего на войне, найдены в Псковской области

09:44, 07 февраля 2019, ПАИ

Останки старшего сержанта Михаила Мясищева из Курска, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны, найдены в Псковской области. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» невельского поискового отряда «Патриот 60».

«Первый день февраля принес хорошие вести! Полевая работа ограничена погодными условиями, поэтому мы сосредоточились на работе архивной. И это дало свои плоды: еще одно имя героя той войны удалось достать из безызвестности», - говорится в записи поисковиков.

10 июля 1943 года в бою при отражении атаки противника командир отделения 2-го стрелкового батальона гвардии старший сержант Михаил Иванович Мясищев уничтожил 18 гитлеровцев. За это ему вручили медаль «За отвагу». Носить эту заслуженную награду ему пришлось недолго. 30-летний старший сержант пропал без вести в сентябре того же года. Однако лагодаря медали удалось узнать имя погибшего. Теперь предстоит кропотливая работа по поиску родственников Михаила Мясищева.