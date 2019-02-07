14 семей с детьми проверили участники рейда в Пскове 6 февраля

10:22, 07 февраля 2019, ПАИ

6 февраля участники межведомственного рейда в Пскове посетили 19 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают несовершеннолетние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

В рейде приняли участие сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пскова, отдела семьи и попечительства территориального управления соцзащиты, полицейские.

С 19:00 до 23:00 был выявлен один факт неисполнения родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов в отношении ребенка. Его законный представитель привлечен к административной ответственности.

Также во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, оставлена информация об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

В 4 семьях подросткам даны рекомендации по трудоустройству, 2 детям и их родителям рекомендовано обратиться к семейному психологу. На консультацию к врачу-наркологу ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» направлены 3 законных представителя несовершеннолетних.