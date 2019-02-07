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Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов

Бывший преподаватель псковского университета, историк Владимир Аракчеев стал директором Российского государственного архива древних актов (РГАДА), сообщается на сайте Федерального архивного агентства. Коллективу РГАДА нового директора представил руководитель Росархива Андрей Артизов.

Владимир Аракчеев в 1988 году окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «История».

Работал учителем истории в средней школе, с 1989 – в Псковском государственном педагогическом институте (с 2010 года – Псковский государственный университет) занимался научно-преподавательской деятельностью, в 1990–1993 годах учился в аспирантуре Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН.

В 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук.

С 2015 года – ведущий научный сотрудник, затем заведующий сектором социальной истории Института истории и археологии Уральского отделения РАН, профессор Уральского федерального университета.

В 2018 году Владимир Аракчеев претендовал на пост директора Псковского музея-заповедника, однако в итоге должность досталась Сергею Сарченкову.

Известный специалист по истории России XV–XVII вв., аграрной истории, истории социальных институтов, в том числе, крепостного права, истории государственных учреждений и финансов. Автор 135 научных публикаций, в том числе 4-х монографий. Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

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