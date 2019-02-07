Мешковый сбор мусора начался в частном секторе Куньи

12:07, 07 февраля 2019, ПАИ

5 февраля по поселку Кунья впервые проехала машина, забирающая мусор из частного сектора, пишет районная газета «Пламя». В первой поездке по райцентру водителей мусороуборочной техники сопровождала глава администрации городского поселения Наталья Перевощикова.

«Я даже не ожидала, что многие куньинцы сразу откликнутся и уже к первому рейсу мусоровоза выставят пакеты с мусором. За день мы собрали так много мешков, что, по словам водителя, в следующий раз будет нужна машина побольше», - отметила она.

Издание отмечает, что в подавляющем большинстве случаев мусор был очень хорошо упакован: мешки были завязаны, чтобы их содержимое не высыпалось, а около некоторых из них дежурили хозяева домовладений, охранявшие мусор от посягательств собак. Для успешного старта «мусорной реформы» в частном секторе была проведена серьезная информационная подготовка. Теме нового подхода к обращению с бытовыми отходами был посвящен целый ряд статей в газетах и множество сюжетов на телевидении, сотрудники соцзащиты распространили информационные листки с графиком вывоза мусора по поселку.

При этом, добавила Наталья Перевощикова, в нескольких местах выставленные пакеты остались незамеченными из-за того, что они сливались по цвету со снегом на обочинах. «В следующий раз этот мусор обязательно будет вывезен», - заверила она. Глава администрации Куньи предположила, что таких недочетов в работе можно избежать, если жители будут складывать мешки в небольшие кучи.

«Не менее важно выставлять мусорные мешки до 8 часов утра, - подчеркнула она. - На улице Заводской, например, люди стали выносить пакеты, только когда увидели мусоровоз. Они успели, но, возможно, где-то из-за этого мусор остался на улице».

«Я думаю, что пока все рабочие моменты не отработаны до автоматизма, отдельных локальных проблем не избежать. Но мы будем работать над их решением, и все наладится», - заключила Наталья Перевощикова.

На следующей неделе первый рейс мусоросборочная машина совершит в деревнях Куньинского района, население которых составляет более 50 человек. Следующий этап «мусорной реформы» будет касаться населенных пунктов, где число жителей еще меньше.