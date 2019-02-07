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Общество

Около 6 тысяч жителей Псковской области получили надбавку за сельский стаж

В Псковской области повышены выплаты более чем 5,9 тысяч неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам, которые есть в выплатных делах пенсионеров. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 1,3 тысяч рублей в месяц. У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение составило 667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проиндексирована страховая пенсия. 25-процентная прибавка рассчитывалась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выплаты, который сейчас составляет 5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионера (в Псковской области в 2019 году – 8 806 руб.), размер выплат после перерасчета и индексации может остаться прежним (индексация и перерасчет повысили размер пенсии, при этом уменьшился  размер соцдоплаты).

Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается. Пенсионер может обратиться в ПФР и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При обращении до конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с нового месяца, следующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она заключается в повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И наконец, он не должен быть работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Полный список работ, производств, должностей, профессий, специальностей размещен на региональной странице отделения на сайте ПФР.

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