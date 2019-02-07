Министр здравоохранения РФ назвала причину смертности почти 70% российских мужчин
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала причину смерти примерно 70% мужчин. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Вести ФМ».
По её словам, 70% смертей мужчин связаны с алкоголем. Они умирают от язвенной болезни желудка, циррозов, ранней гипертонической болезни и панкрионекроза. При этом смертность от отравления алкоголем уменьшилась, так как на рынке алкогольной продукции стало меньше заменителей, добавила министр.