0
15:22
«Привет, ивент!» - 7 февраля (ЗВУК)
10:46
Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов
12:55
Какая жизнь, такие и герои
20:38
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
09:50
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
18:29
Главное признание
12:40
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
Еще новости
Культура

Госохрану памятников в границах музеев-заповедников упорядочат

Третье, окончательное чтение прошел документ, устанавливающий особенности государственной охраны и регистрации в реестре объектов культурного наследия - ансамблей и достопримечательностей, расположенных в историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Документ предусматривает, что государственной охране подлежат объекты культурного наследия – ансамбли и достопримечательные места, — расположенные в историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Порядок и особенности внесения в реестр сведений об историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах в реестр, в том числе об их наименованиях и местонахождении, о расположенных в границах их территорий ансамблях и достопримечательных местах, определяются Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

В соответствии с принятым законом, мероприятия по отнесению объектов культурного наследия, расположенных в историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, к ансамблям или достопримечательным местам, а также по определению пообъектного состава этих ансамблей и мест, внесению сведений об историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ проводятся соответствующими органами охраны объектов культурного наследия до 1 января 2025 года.

Нововведение поспособствует повышению эффективности мероприятий государственной охраны в отношении территорий музеев-заповедников, а также упростит процесс включения историко-культурных музеев-заповедников в единый госреестр объектов культурного наследия. 

До принятия закона такие объекты имели двойственный правовой статус, как объектов культурного наследия и музейных учреждений, что приводило к правовой коллизии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Привет, ивент!» - 7 февраля (ЗВУК)
07 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 7 февраля (ЗВУК)
Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов
07 февраля 2019
Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов 4
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
04 февраля 2019
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские 3
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
03 февраля 2019
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
02 февраля 2019
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного
01 февраля 2019
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного 3
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
31 января 2019
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
31 января 2019
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ

Идет загрузка...