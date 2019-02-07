Госохрану памятников в границах музеев-заповедников упорядочат

13:18, 07 февраля 2019, ПАИ

Третье, окончательное чтение прошел документ, устанавливающий особенности государственной охраны и регистрации в реестре объектов культурного наследия - ансамблей и достопримечательностей, расположенных в историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Документ предусматривает, что государственной охране подлежат объекты культурного наследия – ансамбли и достопримечательные места, — расположенные в историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Порядок и особенности внесения в реестр сведений об историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах в реестр, в том числе об их наименованиях и местонахождении, о расположенных в границах их территорий ансамблях и достопримечательных местах, определяются Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

В соответствии с принятым законом, мероприятия по отнесению объектов культурного наследия, расположенных в историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, к ансамблям или достопримечательным местам, а также по определению пообъектного состава этих ансамблей и мест, внесению сведений об историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ проводятся соответствующими органами охраны объектов культурного наследия до 1 января 2025 года.

Нововведение поспособствует повышению эффективности мероприятий государственной охраны в отношении территорий музеев-заповедников, а также упростит процесс включения историко-культурных музеев-заповедников в единый госреестр объектов культурного наследия.

До принятия закона такие объекты имели двойственный правовой статус, как объектов культурного наследия и музейных учреждений, что приводило к правовой коллизии.