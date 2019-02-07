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Общество

На 41% сократилась просроченная задолженность по зарплате псковских организаций

Просроченная задолженность по зарплате организаций Псковской области (без учёта малого бизнеса), сообщивших сведения о задолженности, на 1 января составила 16,1 млн рублей. Таким образом, по сравнению с 1 декабря 2018 года она сократилась на 41 %. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила руководитель территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина на пресс-конференции, посвященной подведению основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2018 год, сегодня, 7 февраля.

Руководитель Псковстата также отметила, что на 1 января 2019 года зарплату не получили 366 работников, по сравнению с началом декабря 2018 года число таких работников уменьшилось на 189 человек.

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