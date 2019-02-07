Тестирование на профориентацию пройдут россияне предпенсионного возраста

20:55, 07 февраля 2019, ПАИ

В России граждане предпенсионного возраста смогут пройти тест по профориентации. Речь идет о тех, кто обратился к государству по поводу переобучения. Новая услуга позволит россиянам определиться с выбором специальности и при необходимости сменить ее, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

По мнению экспертов, наибольший спрос будет на вакансии специалистов call-центров, розничной торговли или в сфере административно-хозяйственной деятельности. А граждане с высокой квалификацией и большим трудовым стажем смогут остаться и в своей профессии. При этом в Союзе пенсионеров России усомнились в желании старшего поколения сменить карьерную деятельность после долгих лет работы по выбранной специальности.

В прошлом году пенсионный возраст был повышен на пять лет. После десятилетнего переходного периода женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Государство предложило людям предпенсионного возраста программу бесплатного профессионального обучения. Благодаря ей повысить свою квалификацию смогут около 450 тысяч пожилых россиян.