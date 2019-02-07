Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела

12:22, 07 февраля 2019, ПАИ

Прокурор Псковской области Сергей Белов заявил, что в первом полугодии уголовное дело в отношении опального псковского бизнесмена, бывшего вице-губернатора и вице-спикера областного Собрания Михаила Гавунаса может быть передано в суд. Однако оно может быть и прекращено в случае деятельного раскаянья подозреваемого и возмещения ущерба государству, сообщил руководитель надзорного ведомства сегодня, 7 февраля, в ходе встречи с редакторами псковских СМИ.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Сергей Белов объяснил затянувшееся расследование уголовного дела и не передачу его в суд: «В чем была проблема до самого последнего момента? Сторона обвинения до сих пор не получила ответа от правоохранителей Израиля. Но в настоящее время сложилась практика, когда в случае нарушения разумности сроков ответа судебные органы соглашаются рассматривать дело. Так что в течение первого полугодия 2019 года, я надеюсь, дело уйдет в суд. Думаю, сейчас Гавунас прочитает это с облегчением: «Наконец-то!»

При этом прокурор добавил, что Михаил Гавунас через своих адвокатов якобы заявлял, что готов возместить ущерб, который оценивается в сумму порядка миллиарда рублей. «Я сейчас пользуясь случаем передаю ему: если он возместит [причиненный государству ущерб], то будет возможность прекращения дела. Наша-то задача не в том, чтобы он в тюрьме сидел, а чтобы ущерб был возмещен».

Напомним, Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого обладает. 11 июня 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 млрд 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.