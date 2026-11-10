Председатель Законодательного Собрания Борис Елкин стал гостем радио «Серебряный дождь». Главное

17:59, 10 ноября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 10 ноября.

Главное из эфира:

– Проект бюджета Псковской области на 2027 год внесён в Законодательное Собрание. Первое чтение проекта запланировано на очередную ноябрьскую сессию. Очевидно, что ко второму чтению бюджетные параметры существенно изменятся, отметил Борис Елкин.

– Главный вызов для обновившегося депутатского корпуса: сохранить предвыборный запал. Борис Елкин считает важным, чтобы желание новых депутатов менять жизнь региона не угасло после выборов.

– Депутат должен быть связующим звеном между жителями и властью и постоянно работать в своём округе. Сохранение обратной связи Борис Елкин назвал задачей как областных, так и муниципальных депутатов.

– Заксобрание прорабатывает предложения для федерального уровня по вопросам детей-сирот, ЖКХ и социальной сферы. Конкретное содержание будущих инициатив Борис Елкин пока не раскрывает, поскольку они находятся в работе.

– В туристической отрасли нужно сокращать серую зону и добиваться полноты налоговых поступлений. Разницу между показателями турпотока и размещения Борис Елкин связывает с неучтённой деятельностью.

– Культура и туризм остаются одним из направлений межрегиональной парламентской работы Псковской области. По словам Бориса Елкина, регион отвечает за соответствующий комитет в парламентском объединении Северо-Запада и должен продвигать общие для территории вопросы на федеральном уровне.

– Все пять представленных партий должны иметь возможность высказывать свою позицию. Борис Елкин отверг предположение, что большинство одной партии само по себе лишает остальных голоса. При этом выступления депутатов должны опираться на проверенные факты, а не на громкие лозунги. Требование к подготовке и аргументации Борис Елкин адресует представителям всех партий, включая «Единую Россию».

– Председатель Заксобрания должен лично разбираться в документах, а не полностью полагаться на специалистов, уверен спикер. После перехода в парламент Борис Елкин стал значительно больше времени уделять чтению законопроектов и инициатив.

– Оснований менять недавно сформированную структуру Собрания Борис Елкин пока не видит. По его словам, распределение функций и руководящих позиций предварительно обсуждалось совместно, а не определялось единолично.

– Адаптация новых депутатов строится на передаче опыта и горизонтальном взаимодействии. Дополнительные обучающие модули пока прорабатываются. Жёстко закреплённых пар «наставник и новичок», по словам спикера, нет, но депутаты и комитеты помогают друг другу.

– Взаимодействие с депутатами Госдумы и сенаторами будет продолжаться весь созыв. Борис Елкин описал его как постоянную совместную работу, а не как разовые обращения к федеральным представителям.

– Муниципальный опыт части депутатов, по мнению Бориса Елкина, помогает понимать задачи и ограничения на местах.

– Острой необходимости в отдельном общественном совете при Заксобрании спикер пока не видит. При этом он не исключает его создания, если появится реальная потребность, а не только желание учредить ещё одну формальную структуру.

– Вместо полноценных выездных сессий Борис Елкин рассматривает рабочие поездки депутатов для обмена опытом. Проведение сессий на выезде он считает технически затруднительным, а к развитию других выездных форматов предлагает вернуться в следующем году.

– Закрывать видеотрансляции сессий Законодательного Собрания не планируется. Борис Елкин подтвердил, что открытый характер сессий и возможность следить за ними по видео сохраняются.

– Заседания комитетов открыты для СМИ, но постоянную видеотрансляцию всех рабочих дискуссий на комитетах Борис Елкин не считает необходимой. По его мнению, камера может мешать свободному обсуждению, но журналисты при этом могут присутствовать на интересующих их вопросах.

– В публичной коммуникации спикер предпочитает показывать результат, а не каждое рабочее совещание. Он не исключает новых форматов общения, но считает, что они должны соответствовать характеру парламентской работы.

– Соцсети депутатов должны подтверждать постоянную работу в округах, а не служить только медийному продвижению. Жителям, по словам Бориса Елкина, важно видеть деятельность избранных представителей на протяжении всего срока.

– Муниципальный опыт учит не только просить деньги, но и искать источники доходов, экономию и долгосрочные решения. Борис Елкин считает такой подход полезным и для работы областного парламента с исполнительной властью.

– По мнению Бориса Елкина, депутат должен уметь говорить и о непопулярных решениях, не создавая необоснованных ожиданий.