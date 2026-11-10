Борис Елкин объяснил, почему не считает нужным транслировать заседания комитетов Заксобрания

16:51, 10 ноября 2026, ПАИ

Видеотрансляции сессий Законодательного Собрания Псковской области сохранятся. При этом основная проработка законопроектов и обсуждение спорных вопросов должны проходить заранее – на заседаниях профильных комитетов, уверен председатель регионального парламента Борис Елкин. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Борис Елкин подчеркнул, что закрывать видеотрансляции сессий не собираются. Заседания останутся открытыми, и следить за ними смогут все желающие. «Трансляции закрывать никто не будет. Сессия – это открытый процесс, в котором могут присутствовать путём видеотрансляции все», – отметил председатель Заксобрания.

Вместе с тем Борис Елкин считает, что к моменту сессии вопросы уже должны быть детально проработаны, а основная дискуссия – состояться в профильных комитетах. Однако такой порядок не ограничивает право депутатов выступать и высказывать свою позицию на заседании. «Масштабная работа дискуссионная должна быть накануне. А когда мы выходим на сессию Законодательного Собрания, это уже отработанный всеми участниками процесса вопрос. Но это не значит, что никто не может высказать своё мнение, ни в коем случае», – пояснил Борис Елкин.

Заседания комитетов также открыты для представителей СМИ: журналисты могут присутствовать на тех обсуждениях, которые представляют для них интерес. Однако организовывать постоянные видеотрансляции всех рабочих дискуссий председатель Собрания не считает необходимым. По его мнению, присутствие камеры может помешать участникам свободно обсуждать вопросы. Важно сохранить возможность открытого диалога без постоянной видеозаписи, уверен Борис Елкин.