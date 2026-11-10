Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Борис Елкин объяснил, почему не считает нужным транслировать заседания комитетов Заксобрания

Видеотрансляции сессий Законодательного Собрания Псковской области сохранятся. При этом основная проработка законопроектов и обсуждение спорных вопросов должны проходить заранее – на заседаниях профильных комитетов, уверен председатель регионального парламента Борис Елкин. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Борис Елкин подчеркнул, что закрывать видеотрансляции сессий не собираются. Заседания останутся открытыми, и следить за ними смогут все желающие. «Трансляции закрывать никто не будет. Сессия – это открытый процесс, в котором могут присутствовать путём видеотрансляции все», – отметил председатель Заксобрания.

Вместе с тем Борис Елкин считает, что к моменту сессии вопросы уже должны быть детально проработаны, а основная дискуссия – состояться в профильных комитетах. Однако такой порядок не ограничивает право депутатов выступать и высказывать свою позицию на заседании. «Масштабная работа дискуссионная должна быть накануне. А когда мы выходим на сессию Законодательного Собрания, это уже отработанный всеми участниками процесса вопрос. Но это не значит, что никто не может высказать своё мнение, ни в коем случае», – пояснил Борис Елкин.

Заседания комитетов также открыты для представителей СМИ: журналисты могут присутствовать на тех обсуждениях, которые представляют для них интерес. Однако организовывать постоянные видеотрансляции всех рабочих дискуссий председатель Собрания не считает необходимым. По его мнению, присутствие камеры может помешать участникам свободно обсуждать вопросы. Важно сохранить возможность открытого диалога без постоянной видеозаписи, уверен Борис Елкин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 ноября 2026

Председатель Законодательного Собрания Борис Елкин стал гостем радио «Серебряный дождь». Главное
10 ноября 2026

Борис Елкин призвал депутатов не давать избирателям невыполнимых обещаний
10 ноября 2026

Борис Елкин объяснил, зачем депутатам вести страницы в социальных сетях
10 ноября 2026

Председатель Заксобрания Псковской области допустил появление новых форматов общения с гражданами
10 ноября 2026

Борис Елкин объяснил, почему не считает нужным транслировать заседания комитетов Заксобрания
10 ноября 2026

Борис Елкин предложил организовывать для депутатов Заксобрания поездки в округа коллег
10 ноября 2026

Борис Елкин назвал поддержку местного самоуправления одним из приоритетов работы Заксобрания
10 ноября 2026

Борис Елкин рассказал о командной работе и преемственности в Заксобрании

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...