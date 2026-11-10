Борис Елкин призвал депутатов не давать избирателям невыполнимых обещаний

17:14, 10 ноября 2026, ПАИ

Депутаты должны не только добиваться выделения средств на решение проблем в округах, но и вместе с органами власти искать дополнительные источники финансирования, возможности для экономии и решения, рассчитанные на перспективу. При этом, если выполнить просьбу жителей невозможно, важно честно объяснять причины. Об этом председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин сказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Борис Елкин подчеркнул, что не каждое обращение можно удовлетворить, а некоторые решения могут оказаться непопулярными. В таких случаях нельзя создавать у людей необоснованных ожиданий: необходимо объяснять, почему тот или иной вопрос не удаётся решить.

«Бывают такие непопулярные решения или решения, которые невозможно реализовать. И об этом тоже надо уметь людям говорить. Это очень тяжёлый момент бывает, но об этом тоже надо говорить. Аргументированно объяснять, почему это невозможно сделать по тем или иным причинам», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, спикер рассказал, что предыдущий муниципальный опыт помог ему выработать практический подход к решению проблем, когда важно не ограничиваться запросами на выделение денег, а искать разные способы добиться результата. Такой принцип необходимо применять и в работе регионального парламента с исполнительной властью, уверен Борис Елкин.

«Нам надо совместно с органами власти искать механизмы для того, чтобы привлечь средства, где-то сэкономить, где-то, наоборот, может быть, сработать вдолгую. И это выстрелит потом», – отметил председатель Заксобрания.