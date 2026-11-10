Борис Елкин объяснил, зачем депутатам вести страницы в социальных сетях

17:12, 10 ноября 2026, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области должны использовать социальные сети не просто для поддержания публичности, а для того, чтобы рассказывать о своей работе в округах на протяжении всего срока полномочий. Жители должны видеть, чем занимаются их избранники не только во время предвыборной кампании, но и между выборами. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин сказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

По словам Бориса Елкина, публикации депутатов должны отражать реальные результаты работы с избирателями, а не быть инструментом исключительно медийного продвижения. «Люди должны видеть, что они не только избрались и через пять лет снова пошли, а на протяжении этих пяти лет действительно была очень плотная, плодотворная и конструктивная работа», – отметил председатель Заксобрания.

Говоря об оценке эффективности депутатов и возможных формальных показателях их работы, Борис Елкин подчеркнул, что народные избранники несут ответственность прежде всего перед своими избирателями, а не перед руководством парламента. «Депутат – это человек, который избирается народом, и единственно, перед кем он отчитывается, – это перед людьми», – отметил Борис Елкин.