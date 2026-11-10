Борис Елкин предложил организовывать для депутатов Заксобрания поездки в округа коллег

16:32, 10 ноября 2026, ПАИ

Вместо проведения полноценных выездных сессий Законодательного Собрания Псковской области депутаты могут посещать округа друг друга, чтобы знакомиться с местными проблемами и обмениваться опытом. Такой формат работы рассматривает председатель регионального парламента Борис Елкин. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

По мнению Бориса Елкина, рабочие поездки позволят парламентариям увидеть, как на практике решаются вопросы в разных муниципалитетах, и перенять опыт коллег.

«Это был бы хороший обмен опытом, чтобы депутаты ездили не только в свои округа, но и в чужие, и смотрели на живых примерах, как решаются те или иные вопросы», – отметил председатель Заксобрания.

При этом проведение полноценных сессий за пределами Пскова Борис Елкин считает технически затруднительным, а к обсуждению форматов выездной работы депутатов предлагает вернуться в 2027 году.